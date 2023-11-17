التضامن تواصل استقبال طلبات اعضاء حج الجمعيات لأداء الفريضة

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي، لليوم الثالث على التوالي، استقبال طلبات اعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم الحالي.



وأكدت وزارة التضامن، أنه سيتم استقبال الطلبات حتى الخميس الموافق 30 نوفمبرالجاري.



وأشارت إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

ووضعت وزارة التضامن، عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها:-

-أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

-مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.



- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

-أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

-مصري الجنسية.

-يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا.

-يستثنى من السن المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا.

-لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

الفئات غير المسموح لها بالتقدم لأداء الحج هى:-

-الفئات الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

-مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

-مرضى تليف الرئة.

-حالات السمنة المفرطة المرضية.

-الحالات المتقدمة من ذوي أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».



-السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

-الأمراض النفسية.

-الزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.