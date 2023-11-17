الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تواصل استقبال طلبات اعضاء حج الجمعيات لأداء الفريضة

الحج
الحج

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي، لليوم الثالث على التوالي، استقبال طلبات اعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم الحالي.


وأكدت وزارة التضامن، أنه سيتم استقبال الطلبات حتى الخميس الموافق 30 نوفمبرالجاري.


وأشارت  إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

 

ووضعت وزارة التضامن، عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها:-

-أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

-مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.


- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

-أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

-مصري الجنسية.

-يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا.

-يستثنى من السن المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا.

-لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

 

الفئات غير المسموح لها بالتقدم لأداء الحج هى:-

-الفئات الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

-مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

-مرضى تليف الرئة.

-حالات السمنة المفرطة المرضية.

-الحالات المتقدمة من ذوي أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».


-السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

-الأمراض النفسية.

-الزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الجمعيات فريضة الحج الجمعية الحجاج

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: فرق طبية مصرية جاهزة لمساعدة الفلسطينيين حال توقف الحرب فى غزة

التضامن تختتم النسخة الثانية من دورى أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية

ابو غزالة تعلن حجم خسائر غزة جراء القصف الاسرائيلي

الهلال الأحمر: الاستعداد لاستقبال سفن المساعدات لإرسالها إلى غزة

القباج: قافلة مجلس الوزراء العرب تأتى من منطلق الدور الإنسانى لمصر فى دعم غزة

وزيرة التضامن: مصر أرسلت 10 آلاف طن مساعدات إغاثية لدعم غزة

القباج: 400 ألف دولار مخصصة لشراء مساعدات لغزة من قِبل مجلسى وزراء الصحة والشئون العرب

التضامن: غرفة عمليات لمتابعة صرف دعم “تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر

الأكثر قراءة

للشباب حتى 40 سنة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة

عاجل.. "وفا" الفلسطينية: مجزرة إسرائيلية جديدة فى مخيم جباليا

عاجل.. فقدان الاتصال مع طواقم الهلال الأحمر فى مستشفى المعمدانى بغزة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-11-2023

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 17-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه