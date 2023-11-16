الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج: قافلة مجلس الوزراء العرب تأتى من منطلق الدور الإنسانى لمصر فى دعم غزة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

دشنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري، وذلك للتخفيف على أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي.

وتتضمن القافلة مواد إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن ( أغذية - مياه - مستلزمات عناية شخصية - أدوية- مراتب - بطاطين)، يتم تقديمها بمبادرة مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من منطلق الدور الإنساني الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم شعب غزة الصامد والباسل جراء الهجوم الغاشم على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء، ومن الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وما يمكن أن نطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية"، تمد مصر أواصر الشراكة والتعاون بين مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وجمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة بالمساعدات الإغاثية والطبية.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي فخرها بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة ومن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري.

وأضافت القباج أنه تم التنسيق بشأن هذه المبادرة الإنسانية المقدمة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وهو دعم يقدر بحوالي 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية، وذلك وفقًا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة، ويتم ترتيب وتجهيز وتعبئة المعونة بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري، حيث يتم تسليم هذه المساعدات التي ستنقل خلال أيام قليلة بمصاحبة فرق الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة عبر المعابر المتاحة.

وأوضحت القباج أن هذه المعونة المقدمة تأتي ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع أزمة قطاع غزة، سواء من جمهورية مصر العربية بإجمالي 10200 ألف طن، أو من المنظمات الدولية بإجمالي 8300 آلاف طن، أو من الدول الأخري بإجمالي 3200 طن، ويشمل ذلك الجانب النقل الجوي والأرضي عبر 131 طائرة و1090 شاحنة، تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بواسطة الهلال الأحمر المصري، ويأتي هذا التنسيق والعمل المتواصل استمرارًا لدور الهلال الأحمر المصري الإغاثي الإنساني أيضًا، وذلك تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يلقى الدعم الكبير في هذا الصدد، وبوصفه كذلك عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتوجهت القباج بالشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، لتشريف سيادتها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري للمرة الثانية هذا العام، وقد كان لهذه الزيارة، بما تحوي من تواصل راقٍ، من دعم ومساندة، مشددة على أننا مستمرون في هذا التعاون وهذا التلاحم التطوعي من أجل خدمة ومساعدة ونصرة قضايا الإنسانية أينما كانت.

نيفين القباج وزيرة التضامن هيفاء أبو غزالة الدول العربية المساعدات

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