القباج: 400 ألف دولار مخصصة لشراء مساعدات لغزة من قِبل مجلسى وزراء الصحة والشئون العرب

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر دائمًا يأتي دورها نصرة للمتضررين، لافتة إلى الاعتداء السافر الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة العزل، من أطفال وشيوخ ونساء.

وأكدت القباج، خلال تدشين قافلة المساعدات الإنسانية التي جارٍ إرسالها من قبل جامعة الدول العربية ممثلة في مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب، أن المبلغ المخصص للمساعدات يصل إلى 400 ألف دولار.

وأوضحت أن مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب خصص من قبل 100 ألف دولار للأزمة في السودان.