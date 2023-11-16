الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة التضامن: شكرًا الرئيس السيسى والقيادة السياسية لدعم أهالى غزة

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية، والتحالف الوطني على دعم أهالي غزة.

وقالت "القباج" خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لغزة، اليوم الخميس: "بالنيابة عن جامعة الدول العربية نرسل تحية شكر وتقدير لموقف القيادة المصرية الذي أثبت حكمة ورجولة وقوة وبسالة في زمن ضنت عليه فيه الرجولة في موقف قوى يحمي الأرض والعرض، وفي نفس الوقت يساند ويدعم الفئات المستضعفة في قطاع غزة، بإرسال الدعم السياسي والإنساني والإغاثي والطبي لها".

وأضافت: "شكرًا الرئيس السيسي وكافة مؤسسات الدولة الممثلة في وزارة الصحة والسكان والجهات الشريكة، وأيضًا منظمات التحالف الوطني الأهلى التنموي.. كلنا شركاء نشعر بإنسانية لما يحدث في غزة".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن الاجتماعي ة نيفين القباج القباج غزة

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