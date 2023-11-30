الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر فرصة.. التضامن تنتهى اليوم من تلقى طلبات حج أعضاء الجمعيات الأهلية

الحج
الحج

تنتهي المؤسسة القومية لتيسير الحج، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، من تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ 2024م.

شروط حج الجمعيات الأهلية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم، التي جاءت على النحو التالي:

أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

أن يكون مسددا الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 /11 /2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

تقديم شهادة التحركات للتأكد أنه لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1 /3 /2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ.

لا تقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا.

لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

فئات محظور لها التقديم في حج الجمعيات الأهلية

لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم:

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيلا كلويا.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب- الأوعية الدموية- التليف الكبدي- الأورام».

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

الأمراض النفسية وألزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

حج الجمعيات الأهلية المؤسسة القومية لتيسير الحج وزارة التضامن موسم الحج

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