الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو “شركات السياحة”: باقي 20 يومًا على غلق باب التسجيل ببرامج الحج السياحي

علاء الغمري
علاء الغمري

قال علاء الغمري  عضو الجميعة العمومية لغرفة الشركات السياحية ان الاقبال علي حجز برامج الحج السياحي لا يزال ضعيفًا  مقارنة بالاعوام السابقة.

وأضاف “الغمري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج هذا العام  ما زال أمامها 20 يوما،  قبل إغلاق السيستم الخاص بتسجيل الحجاج ومن المقرر ان تبداء الشركات في تسجيل الحجاج الاسبوع الاخير  قبل غلق السيستم بالبوابة الالكترونية للحج  وذلك حتي تكون الشركات قد انتهت من حصر كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بحجاجها

وأشار “الغمري” إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالحج  صمم لمحاربة السماسرة والحفاظ على حقوق المواطنين خاصة انه يضم الشركات المصرح لها بتنظيم الحج ويساعد الراغبين في اداء الفريضة التعرف علي الشركات السياحية المنظمة للحج بشكل مباشر.

ويهدف الموقع الالكتروني  إلى دعم جهود القطاع السياحي لمحاربة عمل السماسرة والوسطاء في رحلات الحج منعا للنصب علي المواطنين أوتعرضهم للخطر وضياع حقوقهم.

السياحة تطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا يضم الشركات المصرح لها بتنظيم الحج

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إخطار لشركات السياحة بالاشتراطات الصحية وتطعيمات الحج والأمراض الممنوعة

أهداف الموقع

وأعلنت غرفة الشركات السياحية عن الهدف من إنشاء الموقع الالكتروني، لصالح المواطن عند إختار شركة بعينها للتقدم للحجالسياحي من خلالها، فيمكنه الدخول إلى الموقع الجديد والتأكد من وجود تلك الشركات ضمن الشركات المصرح لها بتنفيذ رحلات الحج هذاالعام، والهدف الثاني إذا لم يحدد المواطن الشركة التي سيتقدم من خلالها للحج السياحي فيمكنه الدخول إلى الموقع والبحث عن الشركة أوفروع الشركات الأقرب لمقر سكنه علي مستوي الجمهورية، والمفاضله كذلك بين أكثر من شركة للمستوي الذي يرغب في أداء الحج السياحيبه سواء خمس نجوم او إقتصادي أو بري

ويحمل الموقع  إسم " شركات العمرة والحج السياحي " ولا يضم أي شركة لها مواقف قانونية معينة أو ارتكبت مخالفات تمنعها من ممارسةالعمل بتنفيذ رحلات الحج السياحي هذا العام، وعنوان الموقع هو www.hajj.gov.eg

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