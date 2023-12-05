الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السياحة تطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا يضم الشركات المصرح لها بتنظيم الحج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لمحاربة السماسرة والحفاظ على حقوق المواطنين

السياحة تطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا يضم الشركات المصرح لها بتنظيم الحج

دعوة الراغبين في الحج السياحي سرعة التقدم للشركات مباشرة قبل يوم 4 يناير


أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بالحج، ويهدف الموقع الجديد إلى دعم جهود القطاع السياحي لمحاربة عمل السماسرة والوسطاء في رحلات الحج منعا للنصب على المواطنين أو تعرضهم للخطر وضياع حقوقهم.

الموقع الجديد يضم جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام، ويمكن لكل مواطن الدخول إلى الموقع لتحقيق هدفين رئيسيين، أولهما إذا كان المواطن قد اختار شركة بعينها للتقدم للحج السياحي من خلالها، فيمكنه الدخول إلى الموقع الجديد والتأكد من وجود تلك الشركات ضمن الشركات المصرح لها بتنفيذ رحلات الحج هذا العام، والهدف الثاني إذا لم يحدد المواطن الشركة التي سيتقدم من خلالها للحج السياحي فيمكنه الدخول إلى الموقع والبحث عن الشركة أو فروع الشركات الأقرب لمقر سكنه على مستوى الجمهورية، والمفاضلة كذلك بين أكثر من شركة للمستوى الذي يرغب في أداء الحج السياحي به، سواء خمس نجوم أو اقتصاديا أو بريا.  

إخطار لشركات السياحة بالاشتراطات الصحية وتطعيمات الحج والأمراض الممنوعة

 

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الضوابط العامة المنظمة لرحلات الحج السياحي 2024.. والتزامات الشركات

 

تفاصيل الموقع الجديد.. "شركات العمرة والحج السياحي"

ويحمل الموقع الجديد اسم "شركات العمرة والحج السياحي" ولا يضم أي شركة لها مواقف قانونية معينة أو ارتكبت مخالفات تمنعها من ممارسة العمل بتنفيذ رحلات الحج السياحي هذا العام، وعنوان الموقع هو www.hajj.gov.eg
وقد ناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في التقدم والسفر مع الحج السياحي البعد تماما عن السماسرة والوسطاء ودعتهم إلى الدخول إلى الموقع الجديد لاختيار شركة السياحة الأنسب والأقرب لكل منهم والتقدم إليها مباشرة، مشيرة إلى أن الموقع يضم أكثر من 5325 بين مقر رئيسي وكافة الفروع لجميع شركات السياحة بجميع أنحاء الجمهورية، وأكدت الغرفة أن الموقع الجديد برعاية وضمان وزارة السياحة والآثار التي تسعى بكل جد إلى ضمان حقوق المواطنين ورعايتهم وتقديم أفضل خدمات لهم من خلال شركات السياحة المرخصة لها بذلك، كما أكدت الغرفة أن شركات السياحة وفروعها تنتشر بكافة ربوع مصر ويمكن للمواطن التقدم إليها مباشرة دون الحاجة لوسيط قد يضلل المواطن أو يعرضه لضياع حقوقه.

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الضوابط العامة المنظمة لرحلات الحج السياحي 2024.. والتزامات الشركات

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