الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف علي الاشترطات الصحية

اخطار للشركات السياحة بالإشتراطات الصحية وتطعيمات الحج والامراض الممنوعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

الغرفة تنصح المواطنين التقدم للشركات وفروعها مباشرة قبل الموعد النهائي ٤ يناير  


أرسلت غرفة شركات السياحة كتابا دوريا إلى كافة شركات السياحة المصرح لها تنظيم الحج هذا العام، تضمن الكتاب الدوري إخطار الشركات بكافة الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة المصرية الخاصة بموسم الحج والمواطنين الراغبين في السفر للحج هذا العام، يأتي ذلك في إطار استعداد قطاع السياحة لموسم الحج وتنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار بضرورة التزام الشركات والحجاج بكافة الاشتراطات الصحية لموسم الحج سواء الصادرة من وزارة الصحة المصرية او السعودية وذلك حرصا علي سلامة جميع الحجاج المصريين

 وقد تضمنت الاشتراطات الصحية الواردة من وزارة الصحة المصرية عدم التصريح بالسفر للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1445 هـ المصابين بالأمراض التالية: -
مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي. - مرضى تليف الرئة. -حالات السمنة المفرطة المرضية. -الحالات المتقدمة من ذوي أمراض ( القلب والأوعية الدموية ـ التليف الكبدي ـ الأورام - السيدات الحوامل فى الشهر الاشهر الأولي والأشهر الأخيرة والأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة
أما فيما يخص التطعيمات المطلوبة لموسم الحج فقد أكدت وزارة الصحة انها تشمل: -تطعيم الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولاتزيد عن 5 سنوات. -التوصية بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

الصحة السعودية تصدر إرشادات للمسافرين إلى المملكة خلال موسم الحج

 

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شركات السياحة تنتظر حصر أسماء الحجاج لتسجيلها على "بوابة العمرة"

شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج

من ناحية أخرى تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، وأكدت غرفة السياحة ان تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين مفتوح حتى يوم 4 يناير المقبل حيث سيغلق في هذا اليوم باب تسجيل المواطنين استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج 
وناشدت الغرفة المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة محافظات ومدن الجمهورية والبعد تماما عن السماسرة والوسطاء ضمانا لحقوق المواطنين وحرصا علي راحتهم وسلامتهم

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