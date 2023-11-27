الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة السعودية تصدر إرشادات للمسافرين إلى المملكة خلال موسم الحج

الحج
الحج

أصدرت المملكة العربية السعودية الإرشادات الصحية للمسافرين إلى المملكة خلال موسم الحج المقبل، موضحة أنه يجب على المسافرين أخذ اللقاح الرباعي (ACYW) متعدد السكريات، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح عن (3) سنوات، واللقاح الرباعي (ACYW) المقترن، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح عن (٥) سنوات.

كما أشارت  وزارة الصحة السعودية إلى أنه يجب على الجهة الصحية في البلد القادم منها الحاج التأكد من حصوله على اللقاح في الوقت المحدد وكتابة اسم اللقاح المستخدم وتاريخ إعطائه بصورة واضحة في شهادة التطعيم، ويتم اعتبار فترة سريان شهادة التطعيم ثلاث سنوات من تاريخ أخذ اللقاح.

وأوضحت ضرورة اتخاذ جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو لقاح شلل الأطفال المعطل.

وأوصت وزارة الصحة السعودية، الدول التي يفد منها  الحجاج الأخذ بعين الاعتبار وجود حد أدنى من الأستطاعة البدنية للحاج للقيام بمناسك الحج، كما توصي بمراعاة الخطورة العالية للإصابة بالأمراض المعدية لدى كبار السن وحالات الإصابة الشديدة بالأمراض المزمنة، مثل السرطانات المتقدمة وأمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو الكبد أو الكلى المتقدمة أو الشيخوخة.

كما أوصت وزارة الصحة القادمين للحج أو للعمل الموسمي أو أي غرض آخر في مناطق الحج المصابين بأمراض مزمنة اصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها واصطحاب كمية كافية من هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية. 

كذلك أوصت بتحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف.

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