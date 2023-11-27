شركات السياحة تنتظر حصر أسماء الحجاج لتسجيلها على "بوابة العمرة"

قال علاء العمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إ ن الشركات تعمل حاليًا، على الترويج للبرامج استعدادًا لبدء التسجيل علي البوابة المصرية للحج والعمرة.

أضاف العمري لـ"الدستور" أن أسعار الحج المرتفعة هذا العام أثرت بشكل مباشر على الإقبال مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار.

وتابع أن الشركات السياحية تقوم، حاليًا، بتجميع الأسماء وتنسيق البرامج للبدء في مرحلة تسجيلها على البوابة، وذلك قبل إغلاقها حيث تنتظر الشركات الانتهاء من حر الأرقام المقرر سفرها تبع كل شركة.

أشار إلى أن برامج الحج السياحية تواجه أزمة الدولار عكس وزارتي الداخلية والتضامن، حيث توفر لهم الدولة الدولار بالسعر الرسمي، بينما الشركات السياحية للأسف تواجه أزمة في تغير الدولار، لذلك فسعره غير ثابت.

شدد الغمري على أنه عندما يتم الانتهاء من تسجيل أسماء الحجاج على البوابة الإلكترونية، سيتم إجراء القرعة في موعدها المحدد وفقًا للضوابط الخاصة بالحج التي اعتمدها وزير السياحة، وستقوم الشركات ببدء المعاينة لمساكن الحجاج وإنهاء إجراءات السفر.

البوابة الالكترونية للحج والعمرة

أكد الغمري أن الضوابط التي أقرّتها وزارة السياحة ألزامت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتكوين تكتلات وضمانات فيما بين الشركات السياحية، تمهيدًا لإدراجها على المسار الإلكتروني على ألا يقل عدد الحجاج بالمجموعة الواحدة عن 2000 حاج، وذلك وفقا للضوابط الواردة من السلطات السعودية.

على أن يكون الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد سيكون 250 حاجًا للمستويات معًا، مضافًا إليها باقات الحج المميزة، وذلك ساهم في تخفيف الضغط على الشركات ومنع دخول السماسرة.

وأشار الغمري إلى أن الشركات السياحية بتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يتم الإعلان عن نتيجة القرعة في المواعيد المقررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإتاحتها من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وعقب إجراء القرعة الإلكترونية يقوم الموقع الإلكتروني بتحديد المواطنين الناجحين بالقرعة، ويتم إنشاء قائمة انتظار وفقا للترتيب الالكتروني.

يجب على جميع الشركات السياحية الالتزام بدقة البيانات التي يتم إدخالها على الموقع الإلكتروني، وتعتبر الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة البيانات وأي أخطاء تقع بها وفقًا لما أثبتته على ذلك الموقع.