عضو غرفة شركات السياحة: حملات دعائية للحج السياحى لمنع ممارسات الموسم الماضى

كشف ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الحملة الدعائية التي تقوم بها غرفة شركات السياحة حاليًا تأتي لتوعية المواطن بموسم الحج السياحى المقبل، واستعانتها بعدد من الشيوخ وعلماء الدين منهم الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ رمضان عبد الرازق والمدونة والبلوجرالشهيرة بسنت نور الدين؛ وذلك نطرًا إلى ضعف الإقبال الحالي على تقدم المواطنين بجوازات سفرهم للحصول على تأشيرات الحج لخوض القرعة التي من المقرر لها أن تجري يوم 6 من شهر يناير المقبل.

وأضاف "سلطان"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لجوء المواطنين خلال موسم الحج الماضي إلى التأشيرة الشخصية لأداء فريضة الحج بعد السماح من السلطات السعودية جعلت أغلب المواطنين تفكر فى خوض الفريضة من خلال التأشيرات المتاحة من قبل السلطات السعودية وتحمل المخاطرة، ولهذا خرجت حملة الغرفة لدعوة المواطنين للبعد عن التعامل مع الوسطاء والسماسرة والتقدم مباشرة إلى شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي هذا العام، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالموقع الجديد الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات السياحة والذي يضم كافة شركات السياحة المرخص لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام، والذي يمكن المواطنين من الدخول إلى الموقع الجديد للتأكد من أن الشركة التي اختارها للسفر للحج السياحي مرخص لها بذلك، كما يمكنه الدخول كذلك للموقع للاختيار بين كافة شركات السياحة وفروعها المنفذة للحج.

يشار إلى أن آخر موعد لتقدم المواطنين لخوض قرعة الحج السياحى يوم 4 من شهر يناير المقبل على أن تجرى قرعة الحج السياحي يوم 6 يناير طبقًا لما أعلنته ضوابط عمل الشركات السياحية لتنظيم رحلات الحج السياحي ويتنافس المتقدمين على القرعة على 23 ألف تأشيرة حج مخصصة لوزارة السياحة، مقسمة إلى 4 ألف تأشيرة لحج الخمس نجوم، و13 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي طيران، و6 آلاف تأشيرة للمستوى البري.