عروض ترويجية من بينها "التقسيط " لجذب المواطن لحجز برامج الحج السياحى

قال حمزة عنبى، عضو غرفة شركات السياحة، إن ضوابط وزارة السياحة والآثار وأسعار برامج الحج السياحى المعلنة من قبل الوزارة تناسب تكلفة الخدمات المقدمة للحاج بالأراضي السعودية، موضحا أن ارتفاع أسعار الريال السعودب هي التي تسببت في فارق السعر بين برامج الحج السياحي للعام الماضي والموسم المقبل.

40% زيادة بأسعار الحج السياحي مقارنة بالعام الماضي

واضاف عنبى فى تصريحات خاصة للدستور، أن الزيادة بأسعار برامج الحج السياحي للموسم المقبل تصل إلى 40% مقارنة بأسعار الحج للعام الماضي فبرنامج الحج البري للمستوى السياحي وصل العام الماضي إلى 130 الف جنية مقارنة 195 الف جنية خلال الموسم المقبل.

وأشار عنبي إلى أنه تم فتح الباب أمام المواطنين منذ أمس الأول الإثنين ويستمر تسجيل الشركات المنظمة للموسم الحج المقبل لأسماء المواطنيين الراغبين فى خوض قرعة الحج السياحى حتى 4 من شهر يناير المقبل، موضحا أن اقبال المواطنين منذ فتح باب التسجيل على برامج الحج للمستوى الاقتصادى والبري أما برامج الخمس نجوم فالاقبال عليها مازال ضعيف حتى الان.

وأوضح عنبي، أن شركات السياحة لجات إلى العديد من الطرق الترويجية لتيسير على عملائها لحجز برامج الحج هذا العام نظرا الى الحالة الاقتصادية التى يمر بها المواطن ومن بينها تقسيط ثمن برنامج الحج السياحي على سنة كنوع من أنواع جذب المواطنين وكل شركة تحاول التقدم بعروض مختلفة لجذب المواطن لحجز برنامج الحج السياحى.

يشار الى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد اعتمد مؤخرا الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.