الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأول مرة السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هن أكبر من 25 عامًا دون محرم

الحج
الحج

أهابت  وزارة السياحة والآثار بالشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج السياحي هذا العام بضرورة الالتزام بكل القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط الصادرة من قبل وزارة السياحة والآثار بتنظيم عمل شركات السياحة خلال موسم الحج المقبل، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج.

 كما أشارت الوزارة إلى أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.

وأضافت أنه من أبرز ما تضمنته الضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة بموسم الحج المقبل، أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج.

كما يتم السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هن أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم.

كما سيتم  لأول مرة، السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/ الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء.

كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

وقد قامت الوزارة بإرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج، حيث سيتم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي بداية من اليوم الإثنين حتى يوم 4 يناير، كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في كل مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية المنظمة لموسم الحج السياحي من كل إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

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