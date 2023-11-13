ننشر أسعار الحج السياحي 2023 من هنا

يتابع أغلب المصريين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج لهذا العام الاستعلام عن التفاصيل الخاصة بأسعار الحج السياحي 2023.

وذلك من خلال الدخول علي البوابة الالكترونية للحج والعمرة بهدف الاستعلام عن تفاصيل واسعار برامج الحج السياحي 2023.

وتصدر وهذا الرابط عملية البحث علي محرك البحث الاجتماعي "جوجل" حيث يبحث المواطنون الذين يرغبون في التقدم للحج على قرعة الحج بشكل عام لمعرفة التفاصيل الخاصة بقرعة الحج لهذا العام.



أسعار الحج السياحي 2023

وتقدم الدستور خلال السطور التالية تفاصيل أسعار الحج السياحي للعام الجاري 2023.

وكان بعض الشركات السياحة قد أعلنت من قبل عن أسعار الحج السياحي للعام 2023، وفقا لأماكن الإقامة ومضمون البرنامج ولكن حتي الان لم يصدر بيانا رسميا باسعار الحج المعتمدة.

أسعار الحج خمس نجوم

بحسب توقعات الشركات السياحية التي تعمل ببرامج السياحة الدينية تبدأ أسعار الحج السياحي خمس نجوم تبدأ من ١٩٠ ألف جنيه إلى ٣٠٠ ألف جنيه دون تذاكر الطيران حسب فيما بلغت أسعار الحج السياحي صف ثاني 275 ألف جنيه.

سعر الحج السياحي 4 نجوم

ويتضمن سعر برنامج الحج السياحي 4 نجوم من 125 ألف جنيه 137 ألف جنيه حسب قرب الاقامة مكان الاقامة ولا تشتمل الأسعار تذاكر الطيران.

بينما سجلت أسعار حج القرعة 2023 قيمة 175500 جنيه، وهي عبارة عن 148500 جنيه لتكلفة الحج، و27000 جنيه دون تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحى البري

بحسب تصريحات أصحاب الشركات السياحية تتراوح أسعار الحج السياحي للبرنامج الاقتصادي للموسم الكامل في فنادق مكة والمدينة بلغت البري 130 ألف جنيه من دون تذكرة الطيران.

وكانت الشركات السياحية قد أعلنت إنك يمكن لراغبي الحج الدخول علي من الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية لمعرفة كافة التفاصيل من خلال ويمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي https://hij.moi.gov.eg

اقرأ أيضاً