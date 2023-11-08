الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق موسم الحج السياحى.. الغرفة تعلن السماح للشركات بتلقى طلبات المواطنين وتحذر من التعامل مع السماسرة

الححج
الححج

بدأت عجلة الحج السياحي في الدوران، فقد أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا، وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وقد خاطبت الغرفة أعضاءها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة، أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة  بالموسم الماضي  فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

 الغرفة تعلن السماح للشركات بتلقى طلبات المواطنين وتحذر من التعامل مع السماسرة

وقد ناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستعلن عن تكلفة حج القرعة 2024/1445 عقب الإعلان عن أسماء الفائزين حيث تجرى حاليا التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية للوقوف على التفاصيل، حيث تتاح لهم الفرصة الكاملة لسداد رسوم الحج في فروع البنوك الوطنية الأهلي ومصر والقاهرة أو من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري عبر حساب مدفوعات حج القرعة.

وتحدد مديريات الأمن في محافظات الجمهورية ميعاد السداد عقب انتهاء الإجراءات تشمل الرسوم قيمة تذكرة السفر بالطائرة للفائز فقط والإقامة طول رحلة الحج، وتكلفة الانتقالات في مكة أو المدينة المنورة، حيث يتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي سارية على أن يلتزم الحاج بدفع أي تكلفة إضافية تفرضها السلطات السعودية أثناء الرحلة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه في حال عدم سداد تكلفة الحج خلال الفترة المحددة فإن ذلك يعتبر تنازلا رسميا عن الفوز بفرصة الحج ولا يحق للمتقدم التقديم مرة أخرى في الحج بنظام القرعة العلنية ويتم تصعيد الفائزين بالقرعة احتياطيا.

غرفة شركات السفر والسياحة موسم الحج الجديد المملكة العربية السعودية لحج للموسم الجديد شركات السياحة المصرية

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