الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد قرعة الحج 2024/1445.. والاستعلام عن أسماء المقبولين

قرعة الحج 2024
قرعة الحج 2024

يبحث مئات الآلاف عن موعد قرعة الحج 2024/1445.. والاستعلام عن أسماء المقبولين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من المتقدمين لأداء الفريضة من مختلف محافظات الجمهورية وفقا لنظام القرعة العلنية والتي تجريها وزارة الداخلية من خلال بوابة الحج الموحدة المصرية.

موعد قرعة الحج 2024/1445.. والاستعلام عن أسماء المقبولين

تجري وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية قرعة علنية لاختيار اسماء المقبولين لأداء مناسك الحج هذا العام الأسبوع المقبل خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر وحتى الخميس 16 نوفمبر 2023 وفقا للجدول الزمني التالي:-


يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 قرعة مديريات أمن محافظة (القاهرة، الجيزة، الشرقية، مطروح).


يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023 قرعة مديريات أمن محافظة (الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، القليوبية).


يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 قرعة مديريات أمن محافظة (البحيرة، الغربية، بني سويف، جنوب سيناء، أسوان).

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رابط تقديم قرعة الحج 2024.. وطرق التقديم المتاحة للمواطنين

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رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية

 

يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 قرعة مديريات أمن محافظة (الوادي الجديد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنوفية، الفيوم).

يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 قرعة مديريات أمن محافظة (أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر).


يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 قرعة مديريات أمن محافظة (سوهاج، قنا، شمال سيناء).

عقب موعد قرعة الحج 2024/1445.. والاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال بوابة الحج الموحدة المصرية ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن أسمائهم من خلال إدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة.

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تكلفة حج القرعة 2024/1445

أكدت وزارة الداخلية أنها ستعلن عن تكلفة حج القرعة 2024/1445 عقب الإعلان عن أسماء الفائزين حيث تجرى حاليا التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية للوقوف على التفاصيل حيث تتاح لهم الفرصة الكاملة لسداد رسوم الحج في فروع البنوك الوطنية الأهلي ومصر والقاهرة أو من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري عبر حساب مدفوعات حج القرعة.

وتحدد مديريات الأمن في محافظات الجمهورية معاد السداد عقب انتهاء الإجراءات تشمل الرسوم قيمة تذكرة السفر بالطائرة للفائز فقط والإقامة طول رحلة الحج وتكلفة الانتقالات في مكة أو المدينة المنورة حيث يتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي سارية على أن يلتزم الحاج بدفع أي تكلفة إضافية تفرضها السلطات السعودية أثناء الرحلة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه في حال عدم سداد تكلفة الحج خلال الفترة المحددة فإن ذلك يعتبر تنازل رسمي عن الفوز بفرصة الحج ولا يحق للمتقدم التقديم مرة آخر في الحج بنظام القرعة العلنية ويتم تصعيد الفائزين بالقرعة احتياطيا

 

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