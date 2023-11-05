الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعرف على مواعيد قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024م بكافة مديريات الأمن

الحج
الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.. على النحو التالي: 

آخر يوم للتقديم في حج القرعة 2024.. والفئات الممنوعة من التقديم

 مواعيد قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024م بكافة مديريات الأمن 

 

السبت الموافق 11/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).

الأحد الموافق 12/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

الإثنين  الموافق 13/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف - جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء الموافق 14/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية –الفيوم).

الأربعاء الموافق 15/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر). 

الخميس الموافق 16/11/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء). 

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رابط تقديم قرعة الحج 2024.. وطرق التقديم المتاحة للمواطنين

وزارة الداخلية إجراء القرعة مديريات الأمن موسم الحج مواعيد قرعة الحج الحج

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