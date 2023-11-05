الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موقع وزارة الداخلية لخدمات معاوني الأمن 2023| تفاصيل

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

يبحث العديد من المواطنين يوميًا على لينك التقديم في معاهد معاوني الأمن 2023 بوزارة الداخلية على محرك البحث العالمي جوجل.

وتبين أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن للحاصلين على الشهادة الإعدادية من خلال موقع وزارة الداخلية.

رابط موقع وزارة الداخلية للتقديم بمعاهد معاوني الأمن 2023

يمكن لكل مواطن أو طالب يرغب بالانضمام لمنظومة وزارة الداخلية والتقديم بمعاهد معاوني الأمن من خلال تلك الخطوات: -

- موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت من هنا.
- اضغط على خدمات معهد معاوني الأمن.
- اختر كلمة استمرار.
-حدد وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.
- تسجيل البيانات الشخصية.

ونجد أنه عقب التقديم يتم التوجه لمعهد معاونى الأمن التابع للمحافظة لسحب كراسة التقديم وأداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية، التي ناشدت جميع المتقدمين بعدم التعامل إلا من خلال موقع وزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.



موعد التقديم بمعاهد معاوني الأمن 2023

وجاء موعد التقدم في معهد معاوني الأمن 2023 الذي بدأ حتى الخميس 7 ديسمبر 2023، ويشترط التقديم عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التوجه إلى أماكن المعاهد المعلنة فقط.


شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

وتضمنت شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن:-
-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
-ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد على 25 عاما.
-أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة.
-ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
-ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أية كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.
-أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.
-أن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية
-ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة «للذكور»، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.
-ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأية جهة من جهات الدولة الأخرى.
-ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

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