متطوع حياة كريمة لـ"الدستور": فخورون بجهود الدولة لإغاثة غزة

بذلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهدًا عظيمًا في دعم القوافل الإغاثية المقدمة إلى قطاع غزة، إذ كثفت حياة كريمة جهودها في ضخ أكبر كمية ممكن من المواد الإغاثية، والمواد الغذائية، والأدوات الصحية والعلاجية، والإسعافات الأولية، والمواد الإعاشة.

وأرسل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة صباح اليوم، القافلة الإغاثية الثانية إلى معبر رفح، تفعيلًا لمد جسر القاهرة رفح؛ لتقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن أنه يوميًا يرسل من 50 لـ 70 شاحنة إلى معبر رفح، بإجمالي 7 آلاف كيلو من المساعدات الإغاثية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ووصل إجمالي شاحنات الإغاثة التي دخلت إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري 400 شاحنة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم.

في هذا الإطار، حاورت "الدستور" أحد المتطوعين في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة على معبر رفح؛ للوقوف على تجربته الشخصية للمرابطة على معبر رفح، وكمية المساعدات التي ترسل يوميًا إلى معبر رفح، لعبورها إلى قطاع غزة.

متطوع في حياة كريمة بمعبر رفح: نأمل عبور باقي سيارات الإغاثة إلى داخل غزة



قال أحمد عيد، متطوع في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة أمام معبر رفح البري المصري، لـ" الدستور " إن التحالف الوطني والمبادرة الرئاسية حياة كريمة أرسلت عدد كبير جدًا من الشاحنات خلال الفترة الراهنة إلى معبر رفح البري المصري؛ تمهيدًا لعبورها إلى داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يحتاج إلى كل كميات الإغاثة المتواجدة أمام المعبر.

وتابع المتطوع في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة أمام معبر رفح البري المصري، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كثفت جهودها لنجدة أهالينا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كافة القوافل الإغاثية التي تتوافد على معبر رفح تضم المواد الغذائية، ومياه الشرب، والأدوية، والعقاقير الطبية، والإسعافات الأولية، وملابس، وبطاطين، وخيام، وأكفان، ولبن وحفاضات للأطفال.

وأضاف أنه سعيد لكونه جزء من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفًا أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم عملية الإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تدعوا الجميع للفخر.