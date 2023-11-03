مواطن لـ"الدستور": "أنت الحياة" صنعت فارقًا من خلال الأنشطة الثقافية

حرصت مبادرة أنت الحياة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة على تنفيذ أنشطتها في العديد من القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وخلال الفترة الماضية وصلت قافلة إلى محافظة القاهرة، إذ قدمت كافة خدماتها في مركز شباب الساحل، التابع لحي شبرا، وحضر عدد كبير جدًا من المواطنين للحصول على الخدمات، والانتفاع بالامتيازات المطروحة من قبل مبادرة أنت الحياة.

قدمت مبادرة أنت الحياة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة عددًا من الخدمات، والتي تمثلت في القوافل الطبية، واستقبال الحالات الإنسانية، وملتقى توظيفي، وفعاليات ثقافية، ومسرح العرائس، والورش الحرفية، واستقبال حالات الغارمين، وندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، وامتحانات محو الأمية، وأنشطة رياضية متنوعة، ومعرض الكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، ومبادرة أتكلم هنسمعك للصحة النفسية.

في هذا السياق التقى «الدستور» أحد المواطنين الذين استفادوا من الخدمات العديدة التي نظمتها المبادرة.



أمير عبدالله: «أنت الحياة» صنعت أجواء تثقيفية عظيمة لأهالي الساحل في شبرا

قال أمير عبدالله، أحد المواطنين الذين استفادوا من الخدمات المقدمة من مبادرة أنت الحياة، لـ«الدستور»: مبادرة أنت الحياة عملت على تغيير العادات والتقاليد للأهالي من خلال العروض المسرحية والندوات التثقيفية التي نظمت من أجل الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي للأهالي.

وتابع: المواطنون في منطقة الساحل التابعة لحي شبرا، توافدوا بشكل كبير جدًا على مركز الشباب من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة من المبادرة، وحضور العروض المسرحية التي كانت فعالة جدًا للأهالي والأطفال، إذ تناولت المسرحيات قضايا كالتنمر والتحرش والكذب.