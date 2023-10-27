الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طفل فلسطينى بمصر: بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قراراته (فيديو)

طفل فلسطيني يدعم
طفل فلسطيني يدعم الرئيس السيسي

"فلسطين أرضي ووطني والشعب الفلسطيني مش هيسيب أرضه".. بهذا الكلمات بدأ محمد سعيد، طفل فلسطيني مقيم في مصر، حديثه لـ"الدستور" قائلًا: "إن الشعب الفلسطيني يعاني طوال الأيام الماضية من تدني الأوضاع الصحية والمهنية والمعيشية".

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تابع: "الشعب الفلسطيني كل يوم يزف المئات بل الآلاف من الشهداء، ونطالب العالم العربي بأكمله بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته ضد العدوان الإسرائيلي".

أضاف، أنه يثق في قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤيده في كافة القرارات التي قد يتخذها في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر طول تاريخها تساند الشعب الفلسطيني وتقف إلى جواره.

رئيس المجلس الأوروبى يحذر من التصعيد بعد ضربات أمريكية على سوريا

جدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تحذيره من تصعيد إقليمي للحرب بين إسرائيل وغزة، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ميشيل في بروكسل: ندرك جميعًا أن الوضع شديد الخطورة، على المنطقة والعالم.

وكانت الولايات المتحدة نفذت غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني بشرق سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الخميس، في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة، وفقًا للموقع الرسمي للبنتاجون.

وأضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدًا تجنب "تصعيد إقليمي في ظل خطر من تدخل إيران بصورة مباشرة أو بالوكالة، مما سيزيد الوضع صعوبة".

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي في إعلان مشترك يوم الخميس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام خلال الشهور المقبلة.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء، لـ7326 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 7326 منذ 7 أكتوبر الجاري.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة.

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