إسرائيل أزالت نصبها التذكارى.. ونشطاء: شيرين أبوعاقلة باقية فى قلوبنا

“ بدها طول نفس خلي المعنويات عالية”.. كلمات قالتها الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، والتي جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ قليل الشارع الذي كانت تقطن فيه.

وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شارع الشهيد الفلسطينية الصحفية شرين أبو عاقلة، خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية، كما هدمت النُصب التذكارية للصحفية الفلسطينية.

الأمر الذي أدي لإعادة ذكر اسم الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر النشطاء عن غضبهم الشديد بسبب إزالة النصب التذكاري الشهيدة الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة.

نشطاء: كيف سيمحون شرين من قلوبنا

وفي هذا السياق رصدت" الدستور" آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشارع الشهيدة الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، وتدمير النصب التذكاري الخاص بها.

وقال السياسي اللبناني خالد عمر، على صفحته الشخصية على موقع تبادل التغريدات، منصة “X” إن شرين أبو عاقلة في القلب، وستظل في القلب، ولن يستطيعوا أن يمحوها من قلوب الشعب العربي".

وكتب عبر حسابه على منصة تبادل التغريدات “X” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتقم من شرين أبو عاقلة بعد وفاتها بتدمير النصب التذكاري الخاص بها، وتجريف الشارع التي كانت تقتنع فيه بمدينة جنين.

وكتب الناشط السياسي زاهر صباح، على صفحته الشخصية على منصة تبادل التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي منصة “ X” إن شرين أبو عاقلة لن تموت وستظل تعيش فينا، لأن دماءنا الطاهرة لازالت تعيش في ارواحنا، معقبًا:" شرين أبو عاقلة لن تموت مهما فعلتم"

استشهاد شرين أبوعاقلة

استشهدت الإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، في مايو من العام 2022، بعدما استهدفتها قوات جيش الاحتلال خلال تغطيتها لأحداث في جنين.