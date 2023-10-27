السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إسرائيل أزالت نصبها التذكارى.. ونشطاء: شيرين أبوعاقلة باقية فى قلوبنا

شرين أبو عاقلة
شرين أبو عاقلة

“ بدها طول نفس خلي المعنويات عالية”.. كلمات قالتها الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، والتي جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ قليل الشارع الذي كانت تقطن فيه.

طفل فلسطينى بمصر: بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قراراته (فيديو)

وائل الدحدوح يتصدر الترند.. ونشطاء: "المراسل والخبر في صورة واحدة"

الرئيس السيسي الراعى الرسمي لافتتاح مشروعات "حياة كريمة" فى القرى

مواطن: كل الدعم للرئيس السيسي وأهلنا في فلسطين (فيديو)

طفلة فلسطينية: بدعي لإخواننا بفلسطين وأدعم الرئيس السيسي في قراره (فيديو)

نعمة عارف: أدعم موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية

مواطن: كل الدعم للرئيس السيسي ونرفض ممارسات الاحتلال في فلسطين (فيديو)

مواطنة: "كلنا مع الرئيس السيسى لآخر نفس.. ربنا يحفظ مصر وفلسطين" (فيديو)

داليا رياض: أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وسيناء خط أحمر (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس السيسي فى قراراته بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شارع الشهيد الفلسطينية الصحفية  شرين أبو عاقلة، خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية، كما هدمت النُصب التذكارية للصحفية الفلسطينية.

الأمر الذي أدي لإعادة ذكر اسم الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر النشطاء عن غضبهم الشديد بسبب إزالة النصب التذكاري الشهيدة الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة.

Screenshot_2023-10-27-16-24-08-201_com.twitter.android-edit

نشطاء: كيف سيمحون شرين من قلوبنا

وفي هذا السياق رصدت" الدستور" آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشارع الشهيدة الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، وتدمير النصب التذكاري الخاص بها.

وقال السياسي اللبناني خالد عمر، على صفحته الشخصية على موقع تبادل التغريدات، منصة “X” إن شرين أبو عاقلة في القلب، وستظل في القلب، ولن يستطيعوا أن يمحوها من قلوب الشعب العربي".

Screenshot_2023-10-27-16-19-23-512_com.twitter.android-edit

وكتب عبر حسابه على منصة تبادل التغريدات “X” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتقم من شرين أبو عاقلة بعد وفاتها بتدمير النصب التذكاري الخاص بها، وتجريف الشارع التي كانت تقتنع فيه بمدينة جنين.

وكتب الناشط السياسي زاهر صباح، على صفحته الشخصية على  منصة تبادل التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي منصة “ X” إن شرين أبو عاقلة لن تموت وستظل تعيش فينا، لأن دماءنا الطاهرة لازالت تعيش في ارواحنا، معقبًا:" شرين أبو عاقلة لن تموت مهما فعلتم"

استشهاد شرين أبوعاقلة 

استشهدت الإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، في مايو من العام 2022، بعدما استهدفتها قوات جيش الاحتلال خلال تغطيتها لأحداث في جنين.

Screenshot_2023-10-27-16-31-16-297_com.twitter.android-edit
شرين أبو عاقلة الإحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل الصحفية الفلسطينية

مواد متعلقة

الضفة الغربية.. مستوطنون يحطمون أكثر من 200 شتلة زيتون بالخليل

طفل فلسطينى بمصر: بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قراراته (فيديو)

وائل الدحدوح يتصدر الترند.. ونشطاء: "المراسل والخبر في صورة واحدة"

الرئيس السيسي الراعى الرسمي لافتتاح مشروعات "حياة كريمة" فى القرى

مواطن: كل الدعم للرئيس السيسي وأهلنا في فلسطين (فيديو)

طفلة فلسطينية: بدعي لإخواننا بفلسطين وأدعم الرئيس السيسي في قراره (فيديو)

انهيار الصحفى وائل الدحدوح بعد استشهاد 3 من أفراد أسرته بغزة (فيديو)

نعمة عارف: أدعم موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة