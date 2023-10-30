مواطن: "نفتخر بموقف مصر بشأن القضية الفلسطينية لدعم الأشقاء دون ضياع الأرض"

«موقف الدولة المصرية مشرف جدًا».. بهذه الكلمات قال عادل الشيخ، أحد المواطنين من سكان محافظة الإسكندرية لـ«الدستور»، إنه يدعم كافة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، معقبًا:"موقف مصر يدعو للفخر".



وتابع: «الشعب المصري بأكمله يساند قرار الرئيس عبدالفتاح السيسسي بمنع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مشيرًا إلى أن المصريين تبنوا القضية الفلسطينية من عام 1948، منوهًا القضية الفلسطسنية حمل على مصر، ولن نتركها إلا بعد حلها».





وأشار عادل الشيخ، إلى أن الحل الوحيد المنطقي هو الذي طرحه الرئيس السيسي في قمة السلام القاهرة، وهو حل الدولتين، منوهًا: «احنا مع الفلسطينيين قلبًا وقالبًا لكن سيناء ستظل خط أحمر».









الأمم المتحدة: وصول 117 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن



كان قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن 117 شاحنة مساعدات وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن هذا العدد لا يلبي الاحتياجات.

وأضاف المكتب في جنيف: إنه على الرغم من كمياتها القليلة، فإن المساعدات سوف تقوم "بدور مهم" لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الأساسي في غزة

ووفقا لتقديرات أممية، فإن هناك حاجة لما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميا لإمداد سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، بالاحتياجات الضرورية. وأوضح المكتب أنه قبل اندلاع الحرب كانت نحو 500 شاحنة تدخل القطاع يوميا خلال الأسبوع.