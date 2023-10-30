الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المكتب الإعلامى الحكومى بغزة: لا يوجد أى تقدم برى داخل الأحياء السكنية فى القطاع

سلامة معروف رئيس
سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة

نفى سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ما تداولته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحقيق تقدم بري داخل الأحياء السكنية في  قطاع غزة.

وقال في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، صباح الإثنين، خلافا لحديث الاحتلال، لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين، هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقًا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنه لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، كما أن حركة المواطنين عادت لطبيعتها عليه.

وأوضح أن الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع، مضيفا استهدفت هذه الآليات سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وأحدثت تجريفا في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع.

وأشار إلى أن ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية

 

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"نيويورك تايمز" تكشف تفاصيل ما حدث خلف جدران الحكومة الإسرائيلية في طوفان الأقصى

المتحدث باسم جيش الاحتلال: إسرائيل تمضي تدريجيًا وفقًا للخطة في قطاع غزة

من جتهة قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تمضي تدريجيا وفقا للخطة في قطاع غزة.

وأضاف "هاجاري" في إفادة صحفية أن قوات الاحتلال قتلت عشرات المسلحين في قطاع غزة، فيما رفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع حتى بعد أن أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه.  

وفي 7 أكتوبر أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد المستوطنات في غلاف غزة، أسفرت عن قتل وأسر 239 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة.

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، حيث استشهد فيها أكثر من 8005 فلسطيني، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة.

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الأحياء السكنية

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