الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسط تخبط نتنياهو.. ضغوط متزايدة على إسرائيل بسبب ملف المحتجزين لدى حماس

نتنياهو
نتنياهو

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هناك ضغوطًا عالمية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، من أجل مبادلة الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل مقابل إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

تفاصيل صفقة مبادلة الأسرى والمحتجزين

وبحسب صحيفة "الجارديان" تواجه حكومة نتنياهو مطالبة واسعة من دول العالم ومن عائلات المحتجزين وخبراء الأمن القومي بضرورة تبادل المحتجزين لدى حماس، والذين يقدر عددهم بنحو 229 فردًا بآلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونجحت عائلات المحتجزين يوم الأحد في إقناع إدارة بنيامين نتنياهو بالتفاوض على صفقة تبادل مع حماس، بحسب الجارديان.

وقام جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وصحيفة "هآرتس"، بتكثيف الدعوات لمبادلة نحو خمسة آلاف فلسطيني- بما في ذلك عناصر حماس- بالمحتجزين في غزة.

ونقل بعض الأقارب هذه الرسالة خلال لقاء صريح مع نتنياهو يوم السبت في تل أبيب، حيث أقاموا معسكرًا مقابل وزارة الدفاع، كما طلب وفد من أهالي المحتجزين أمس الأحد من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوج، إبقاء ملف المحتجزين على رأس جدول الأعمال السياسي. 

وقال جاكي ليفي، الذي اختطف ثلاثة من أقاربه: "لا نشعر أن هذه القضية تمثل أولوية بالنسبة للدولة، فقد انزلقت الحكومة إلى السياسات التافهة، ولهذا الرئيس بحاجة إلى أن يكون الشخص المسئول". 

وزادت حملة تبادل المحتجزين من الضغط على نتنياهو عندما قام بتحول مفاجئ بعد محاولته صرف اللوم عن الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية التي سمحت لحركة حماس بتنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي.

txt

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مئات العائلات انتقلت لجنوب غزة بحثًا عن الأمان

تخبط حكومة نتنياهو

في وقت مبكر من صباح الأحد، غرد رئيس الوزراء نتنياهو بأن قادة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك رئيس المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك، يعتقدون أن حماس تم ردعها وليس لديهم أي خطط للهجوم. وقال نتنياهو: "كان هذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرارًا لرئيس الوزراء".

وبعد ساعات قام بحذف التغريدة، واعتذر عنها، وقال نتنياهو في منشور جديد: "لقد كنت مخطئًا، وأدعم كل رؤساء الأجهزة الأمنية بشكل كامل".

وأثارت هذه الكارثة توبيخًا حتى من حلفائه، وأثارت تصورًا واسع النطاق بأن نتنياهو يرغب في التهرب من المساءلة عن أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل.

وقال بيني جانتس، زعيم المعارضة الذي انضم مؤخرًا إلى حكومة الوحدة الطارئة: "عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة إظهار المسئولية"، فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن نتنياهو "تجاوز الخط الأحمر" وأضعف قوات الدفاع الإسرائيلية. كذلك هاجم يوسي كوهين، رئيس مخابرات الموساد السابق، نتنياهو بحدة.

وقالت الحكومة إن عودة المحتجزين هدف مهم بجانب هدف هزيمة حماس، لكن بعض العائلات تخشى أن يؤدي الهجوم العسكري على غزة إلى مقتل ذويهم من خلال القصف.

txt

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يستهدف أكثر من 600 موقع خلال 24 ساعة فى غزة

المحتجزين نتنياهو إسرائيل حماس غزة طوفان الأقصى قطاع غزة

مواد متعلقة

"ذا هيل" تبرز اتصال السيسى وبايدن وسط مخاوف من استمرار الحرب فى غزة

نائبة الرئيس الأمريكى: لا نية أو خطط لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل

"CNN": واشنطن على اتصال مع اسرائيل لحماية المدنيين فى غزة

تقرير أمريكى يكشف تفاصيل تعثر المفاوضات بين فلسطين واسرائيل لإطلاق المحتجزين مقابل الوقود

مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة لـ«الدستور»: مؤامرة التهجير بدأت قبل «طوفان الأقصى»

فضحت إسرائيل.. كيف نجحت الدبلوماسية العربية فى إقناع العالم بمعاناة غزة؟

"أطباء بلا حدود" تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

بي بي سي: فلسطينيون عن ليلة قطع الاتصالات "لم نتوقع أن نرى الصباح.. والقصف كان وحشيا"

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

تأجيل محاكمة عامل متهم بـ"التحرش" بسيدة أجنبية فى النزهة لـ2 نوفمبر

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

مدرب الوداد المغربي: سعيد بالفوز على الترجي.. وفي انتظار التأهل من قلب تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة