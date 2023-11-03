الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جنود النقطة صفر".. مسعف بمعبر رفح: نقلنا مصابين كثر بنزيف داخلي من غزة

معبر رفح
معبر رفح

رابطت سيارات الإسعاف على الشريط الحدودي بمعبر رفح البري، من أجل استقبال المصابين من الجانب الفلسطيني، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات في محافظة شمال سيناء، والتي تمثلت في مستشفيات بئر العبد والعريش والشيخ زويد.

وتجهزت المستشفيات في محافظة شمال سيناء من أجل استقبال المصابين والمرضى من قطاع غزة، لعلاجهم، وسط حفاوة كبيرة من قبل الأطباء والممرضين في المستشفيات الذين أبدوا استعدادهم للعمل طوال اليوم، من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الذي يفر من العدوان، وهي يحاول ترميم جروحه لحين الوصول إلى وطنهم الثاني مصر.

في هذا الإطار، حاورت "الدستور" أحد رجال الإسعاف المرابطين على معبر رفح من أجل استقبال المرضى والمصابين الوافدين من قطاع غزة من أجل نقلهم إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء لتلقي العلاج.

مسعف من أمام معبر رفح: القصف الجوي يخلف إصابات خطيرة جدًا

قال علاء محمد، أحد المسعفين المرابطين أمام الشريط الحدودي في معبر رفح البري، لاستقبال المصابين من الجانب الفلسطيني ونقلهم إلى المستشفيات في محافظة شمال سيناء لـ" الدستور"، إن سيارات الإسعاف تدخل إلى المنطقة جيم، من أجل نقل المصابين في سيارات الإسعاف المصرية من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وأضاف: “بعد ذلك يتم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني، لفرز الإصابات وتوجيها للمستشفيات المعنية بإصاباتهم في محافظة شمال سيناء”.

وتابع: “هناك إصابات كبيرة بالنزيف الداخلي بفعل القصف الجوي العنيف الذي تشنه قوات طيران الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في القطاع”.

جوتواصل مصر تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة، في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عدوان غاشم لما يزيد على 27 يومًا متواصلة، دون هدنة.

وتساند مصر القضية الفلسطينية منذ بدايتها، وترفض كل محاولات تصفيتها، وتعمل كل أجهزة الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل الدعم وقيادة محاولات وقف العنف في فلسطين.

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