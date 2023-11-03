الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمبادرة "أنت الحياة" بقرية الرويسات فى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني لمبادرة "أنت الحياة" التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة في قرية الرويسات التابعة لمدينة الحمام بمحافظة مطروح، بحضور الدكتور عبدالجليل خيرت، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمطروح وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. 

رصدت "الدستور"، فعاليات اليوم الثاني لمبادرة "أنت الحياة" وسط إقبال من المواطنين للاستفادة بخدمات المبادرة.

مبادرة "أنت الحياة"

تضم مبادرة "أنت الحياة" قافلتين طبية وبيطرية وفحص الحالات الإنسانية وندوات توعوية بمخاطر المخدرات وورش حرفية ومسرح عرائس، فضلًا عن الخدمات التموينية التي يتم تقديمها لأهالي القرية وقافلة السلع الغذائية بأسعار مخفضة والأنشطة الرياضية، حيث تستمر الفعاليات حتى غد السبت. 

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مبادرة انت الحياة مؤسسة حياة كريمة مطروح فعاليات اليوم الثاني قرية الرويسات مدينة الحمام

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