أولياء أمور متطوعون فى مبادرة "من إنسان لإنسان" يتحدثون لـ"الدستور"

"التعليم في الصغر كالنقش على الحجر".. هكذا عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الفترة الراهنة، على زرع القضية الفلسطينية في النشء والأطفال من طلاب المدارس.

أطلقت مؤسسة حياة كريمة خلال الأيام الماضية مبادرة "من إنسان لإنسان"، لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات، والتجهيز للمرحلة الثانية من قوافل الإغاثة، حيث استقبلت مؤسسة حياة كريمة طلاب المدارس للمشاركة مع متطوعي المؤسسة في عملية التعبئة والتجهيز للمساعدات، وذلك بهدف رفع التوعية لديهم حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ.

جهزت المبادرة الرئاسية حياة كريمة القافلة الأولى للمساعدات الإغاثية لمؤسسة حياة كريمة، والتي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، ضمن القافلة الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تضمنت 108 قاطرات محُملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

حاور "الدستور" عددًا من أولياء أمور الطلاب المتطوعين في صفوف مبادرة "من إنسان لإنسان" التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على تأثير مشاركة الطلاب في صفوف مبادرة من إنسان لإنسان ضمن عمليات الإغاثة المقدمة إلى قطاع غزة.

أولياء أمور المتطوعين في صفوف " من إنسان لإنسان": نربي أولادنا على القضية الفلسطينية

قال كريم أحمد، ولي أمر الطالب محمد كريم، طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة، لـ"الدستور"، إن مبادرة من إنسان لإنسان تعمل بشكل دءوب على تربية الأطفال الصغار على العطاء وعلى حب القضية الفلسطينية، التي تعتبر جزءًا مهمًا جدًا من العروبة والإنسانية بوجه عام.

أوضح عبدالله محمد، ولي أمر الطالب محمد عبدالله، طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة، لـ"الدستور"، أن الأطفال ينشأون على الحب والتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي تساهم في تشكيل شخصياتهم.

وأضاف إبراهيم عبدالحميد، ولي أمر الطالب سامر إبراهيم طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة قائلًا لـ"الدستور": "إنه يحفز أولاده على المشاركة في عمليات الإغاثة المقدمة إلى قطاع غزة، كي يزرع في قلوبهم العطاء وحب الخير".