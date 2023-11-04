السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مد الجسور..

مواطنون عن قوافل التحالف الوطنى لدعم غزة: مصر لن تخذل فلسطين أبدًا

التحالف الوطني
التحالف الوطني

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على تقديم القوافل الإغاثية لقطاع غزة، إذ أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي على تنظيم قافلة إغاثية ثانية.

وأعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح اليوم السبت الموافق ٤ نوفمبر عن انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة.

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وأشار  التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى أن القافلة الثانية تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو ٥٠ قاطرة بشكل يومي منتظم، محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وأشار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إلى تعاونه مع وزارة الصحة وبنك الدم لتجهيز أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة" بكل محافظات الجمهورية دعما لأهالي غزة.

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قال أحمد عبدالله، أحد المواطنين، لـ"الدستور" إن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تعمل بشكل دءوب على تقديم القوافل الطبية والغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة، مضيفًا: "الشعب المصري  يساند شقيقه الفلسطيني بقوة ونأمل أن تدخل كل المساعدات من معبر رفح".

وأوضح محمود عبدالله، لـ"الدستور" أن الشعب المصري كله تكاتف تحت لواء جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لنجدة أهلنا في قطاع غزة، معقبا:"هناك قوافل كبيرة جدًا تجهز لإغاثة غزة من أجل توفير الأدوات والتجهيزات للأهالي".

وأضاف فتحي محمد، لـ"الدستور" أن الشعب المصري سيظل يساند الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مهما كلفه الأمر، معقبًا: "نطالب بدخول باقي المساعدات، الأطفال تموت من العطش".

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