مواطنة لـ"الدستور": "حياة كريمة" تضم تخصصات نفتقر لها فى القرى النائية

حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الأيام الماضية، على توفير الدعم الصحي للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، إذ عملت المبادرة الرئاسية على دعم المنظومة الصحية من خلال تطوير المستشفيات وتنظيم القوافل الطبية بشكل عام.

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على ترميم المستشفيات في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، إذ ترمم المبادرة الرئاسية المستشفيات والوحدات الصحية المباني الإدارية والخدمية، وتأهيل البنية التحتية ومد خطوط الغاز الطبيعي ومياه الشرب، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية.



كما تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على توفير القوافل الطبية الدورية للقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، والتي تضم كل التخصصات الطبية من أجل توفير الدعم للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

التقت "الدستور" أحد المواطنين الذين استفادوا بالقوافل الطبية، التي نظمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في ريف وصعيد مصر، للوقوف على تأثير هذه القوافل على حياة المواطنين، وصحتهم البدنية والنفسية.



مواطنة: القوافل الطبية حصنت الأطفال من الأوبئة والأمراض

قالت سميرة محمود، القاطنة في حي البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملت، خلال الفترة الماضية، على الارتقاء بالوضع الصحي في المستشفيات في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفرت العلاج للمرضى بشكل مجاني تمامًا.

وتابعت: الأهالي يتوافدون بشكل دوري على القوافل الطبية في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وذلك لأن القافلة تكشف على المرضي بشكل عام، وتجري فحوصات دورية مجانًا، مشيرة إلى أن أغلب الوحدات الصحية في القرى لا تضم التخصصات الطبية المتنوعة التي تضمها القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفة: "حياة كريمة وفرت حياة صحية للأطفال، وحصنتهم من الأوبئة والأمراض".