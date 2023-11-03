الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة لـ"الدستور": "حياة كريمة" تضم تخصصات نفتقر لها فى القرى النائية

حياة كريمة
حياة كريمة

حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الأيام الماضية، على توفير الدعم الصحي للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، إذ عملت المبادرة الرئاسية على دعم المنظومة الصحية من خلال تطوير المستشفيات وتنظيم القوافل الطبية بشكل عام.

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على ترميم المستشفيات في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، إذ ترمم المبادرة الرئاسية المستشفيات والوحدات الصحية المباني الإدارية والخدمية، وتأهيل البنية التحتية ومد خطوط الغاز الطبيعي ومياه الشرب، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية.

"جنود النقطة صفر".. مسعف بمعبر رفح: نقلنا مصابين كثرًا بنزيف داخلى من غزة

مواطن: "نفتخر بموقف مصر بشأن القضية الفلسطينية لدعم الأشقاء دون ضياع الأرض"

تعرف على المسار الزمني لاستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

"أرى ما أريد".. محمود درويش هجروه من قريته فحاربهم بقصائده

صوتك لمين؟.. تعرف على الفئات المستحقة للاقتراع في الاستحقاق الرئاسي

إسرائيل أزالت نصبها التذكارى.. ونشطاء: شيرين أبوعاقلة باقية فى قلوبنا

طفل فلسطينى بمصر: بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قراراته (فيديو)

وائل الدحدوح يتصدر الترند.. ونشطاء: "المراسل والخبر في صورة واحدة"

الرئيس السيسي الراعى الرسمي لافتتاح مشروعات "حياة كريمة" فى القرى

مواطن: كل الدعم للرئيس السيسي وأهلنا في فلسطين (فيديو)


كما تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على توفير القوافل الطبية الدورية للقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، والتي تضم كل التخصصات الطبية من أجل توفير الدعم للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

التقت "الدستور" أحد المواطنين الذين استفادوا بالقوافل الطبية، التي نظمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في ريف وصعيد مصر، للوقوف على تأثير هذه القوافل على حياة المواطنين، وصحتهم البدنية والنفسية.


مواطنة: القوافل الطبية حصنت الأطفال من الأوبئة والأمراض

قالت سميرة محمود، القاطنة في حي البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملت، خلال الفترة الماضية، على الارتقاء بالوضع الصحي في المستشفيات في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفرت العلاج للمرضى بشكل مجاني تمامًا.

وتابعت: الأهالي يتوافدون بشكل دوري على القوافل الطبية في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وذلك لأن القافلة تكشف على المرضي بشكل عام، وتجري فحوصات دورية مجانًا، مشيرة إلى أن أغلب الوحدات الصحية في القرى لا تضم التخصصات الطبية المتنوعة التي تضمها القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفة: "حياة كريمة وفرت حياة صحية للأطفال، وحصنتهم من الأوبئة والأمراض".

حياة كريمه المبادرة الرئاسية القوافل الطبية دعم صحي المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مواد متعلقة

"جنود النقطة صفر".. مسعف بمعبر رفح: نقلنا مصابين كثرًا بنزيف داخلى من غزة

بتعليمات الرئيس السيسي.. "حياة كريمة" دعم شامل لقرى محافظة المنيا

حياة كريمة تواصل استقبال طلاب المدارس للمشاركة فى مبادرة "من إنسان لإنسان"

مواطن: "نفتخر بموقف مصر بشأن القضية الفلسطينية لدعم الأشقاء دون ضياع الأرض"

تعرف على المسار الزمني لاستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

"أرى ما أريد".. محمود درويش هجروه من قريته فحاربهم بقصائده

صوتك لمين؟.. تعرف على الفئات المستحقة للاقتراع في الاستحقاق الرئاسي

إسرائيل أزالت نصبها التذكارى.. ونشطاء: شيرين أبوعاقلة باقية فى قلوبنا

الأكثر قراءة

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»

أمريكا تبدأ التراجع.. وبايدن يحذر نتنياهو: الغضب يتصاعد ضدكم

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة