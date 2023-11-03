بتعليمات الرئيس السيسي.. "حياة كريمة" دعم شامل لقرى محافظة المنيا

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم جميع محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجا وتغير البنية التحتية بمبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية في محافظة المنيا.

تكلفة المشروع

استفادت 192 قرية من مشروع “حياة كريمة” داخل محافظة المنيا بتكلفة ما يقرب من 23 مليار جنيه، ومن بينهم قرية المعصرة والتي تعد أول قرية نموذجية في المحافظة.

حرصت المبادرة على عمل 81 مدرسة جديدة الخدمة بإجمالي 1069 فصلا دراسيا، كما يجرى العمل في 29 مدرسة، لتغير المنظومة التعليمية والارتقاء بالتعليم داخل قري حياة كريمة في الصعيد.

خدمات لصالح الأهالي

حرصت المبادرة على عمل مجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية بكل قرية منها، بهدف تقريب المسافات على المواطنين والأهم وجود كافة الخدمات والمصالح التي يحتاجونها داخل القرى دون الخروج إلى المدن ومساواة القرية بالمدينة.

مجمع خدمات متكامل داخل قرى حياة كريمة

سعت المبادرة إلي توفير كافة الخدمات داخل قري محافظة المنيا والتي تضم "مركزا تكنولوجيا ـ مكتب سجل مدنى ـ مكتب شهر عقارى ـ مكتب تموين ـ مكتب بريد ـ وحدة محلية ـ مجلس شعبى محلى ـ وحدة تضامن اجتماعى تنفيذ المشروعات بقطاعات الصرف الصحى ـ مياه الشرب ـ الصحة ـ التعليم ـ الشباب والرياضة ـ الإسعاف ـ الكهرباء ـ مجمعات الخدمات الحكومية ـ مجمعات الخدمات الزراعية ـ التضامن الاجتماعى ـ كبارى الرى ـ العمارات السكنية ـ تبطين الترع ـ الغاز الطبيعى ـ شبكات الألياف الضوئية ـ أبراج المحمول ـ مكاتب البريد ـ الطرق الخارجية الرئيسية ـ الطرق الداخلية ـ محطات السكة الحديد ـ نقاط الشرطة ـ الأسواق ـ المواقف ـ نقاط الإطفاء".