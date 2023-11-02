محافظ أسيوط يكشف خطة القوافل المجانية بقرى "حياة كريمة" في 3 مراكز

كشف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر نوفمبر 2023 والتي تبدأ السبت 4 نوفمبر ولمدة شهر، بعدد من القرى بـ 3 مراكز على مستوى المحافظة هي وأبوتيج وأسيوط والبداري.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى.



توفير كافة سبل الدعم للقوافل



وأكد المحافظ، على توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان.



ونوه بأن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي؛ للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.



وأضاف اللواء عصام سعد، أن القوافل الطبية لشهر نوفمبر تبدأ عملها من يوم السبت 4 نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 29 نوفمبر 2023 ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية، حيث تبدأ يومي السبت والأحد 4 و5 نوفمبر بقرية نجوع المعادي بمركز البداري تنتقل بعدها لمركز أبوتيج.



وتقدم خدماتها بقرية البلايزة يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نوفمبر بعدها تتوجه لقرية الزرابي يومي السبت والأحد 11 و12 نوفمبر ثم قرية دكران يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 نوفمبر ثم تتوجه لقرية دوينه يومي السبت والأحد 18 و19 نوفمبر ثم قرية نزلة باقور يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 نوفمبر ثم تنتقل القافلة لمركز أسيوط وتقدم خدماتها بقرية سلام يومي السبت والأحد 25 و26 نوفمبر وتختتم أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 نوفمبر بقرية أولاد رايق بمركز أسيوط.