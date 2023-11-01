محافظ أسيوط يشهد إطلاق "شباب من أجل مصر" وحملة التبرع بالدم

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة شباب من أجل مصر، والتى ينظمها بيت العائلة المصرية بأسيوط بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب، منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بالمحافظة، ومدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط، وهبة يسرى مدير وحدة منتدى الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والقس باسم عدلي راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط ورئيس مجمع سنودس النيل الإنجيلي بالمحافظة، والقس عاموس بسطا نائب أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والشيخ صموئيل باقي صدقة نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وأحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء هيئة بيت العائلة، ورابطة شباب بيت العائلة وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة، والعشرات من شباب الجامعات وأعضاء مراكز شباب مصر.

ينظمها بيت العائلة المصرية والهيئة القبطية الإنجيلية والتحالف الوطنى

بدأ اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم عرض لفيلم تسجيلى عن أنشطة رابطة شباب بيت العائلة المصرية بأسيوط، ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والتى وجه خلالها الشكر للمحافظ على دعمه المستمر للمبادرات الشبابية والتنموية بالمحافظة وحضوره للفعاليات الشبابية، لافتا إلى أهمية التشبيك بين كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والشباب لدعم مشروعات التنمية التى تشهدها البلاد فى ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر لقيادات هيئة بيت العائلة المصرية بأسيوط ومسئولى الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية وقيادات التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى لدورهم المهم فى تمكين الشباب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتدريبهم وتثقيفهم لخلق جيل من الشباب واع وقادر على تحمل المسئولية ودعم مسيرة التنمية، فضلا عن دور تلك المؤسسات والكيانات فى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، لافتا الى أهمية المبادرات التنموية التى أطلقتها الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء الإنسان المصرى، ونشر الوعى وتمكين الشباب فى كافة المجالات والنهوض بالريف المصرى فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

بينما أشاد الدكتور شحاتة غريب، بجهود ودعم المحافظ للعمل الأهلى التنموى بالمحافظة فى ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه بالشباب الذى هو وقود الأمة وحصنها المنيع ودوره فى بناء الوطن، وحفظ مقدراته ومكتسباته إيمانًا بالمشاركة فى العمل العام ورسم ملامح الجمهورية الجديدة فى ظل التعددية الثقافية سياسيًا وحثهم على المشاركة السياسية، وحصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون، لافتا الى دور التحالف الوطنى فى تنفيذ مبادرات وحملات تنموية وتوعوية فى مختلف القطاعات استكمالا لدور الدولة فى التنمية.

واستعرضت هبة يسرى، بعض برامج الهيئة القبطية الإنجيلية فى مجال التنمية ودعم الشباب، فضلا عن دور الهيئة كعضو فى التحالف الوطنى وجهودها فى بناء وتنمية الانسان ونشر مفهوم المشاركة الإيجابية لبناء الوطن، واستكمل جهود التنمية والحفاظ عليها، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 فى كافة المجالات.

وأشار القس باسم عدلي إلى أهمية مشاركة الشباب في التنمية، لافتا إلى أن صلاح المواطن في انتمائه لوطنه وتحمله المسئولية والبعد عن السلبية، بالإضافة إلى الوعي ودوره في تكوين فكر الشباب وتوجهاته مطالبا رجال الدين وجميع الكيانات والمؤسسات بالمشاركة في توعية الشباب وتنمية وعيهم بالقضايا المجتمعية وتعميق قيم الولاء والانتماء.

وشارك الحضور فى لقاء شبابى وجلسة حوارية مع الشباب أجاب خلالها الوزير المحافظ والقيادات الحضور على أسئلة الشباب الخاصة بالتمكين الاقتصادى للشباب وتكثيف برامج التوعية السياسية والتنمية السياحية بالمحافظة فى ظل أعمال تطوير وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، كما تفقد المحافظ ومرافقوه- على هامش الفعاليات- حملة للتبرع بالدم والتى نظمها التحالف الوطنى بالتعاون مع بيت العائلة والهيئة القبطية الانجيلية، فضلا عن اطلاق مبادرة التحالف "علشان مصر" للتوعية وتمكين الشباب فى كافة المجالات.

وفى نهاية اللقاء تم إهداء المحافظ الدرع التذكارى وتكريم بعض القيادات الحضور؛ لمشاركتهم الايجابية فى فعاليات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.