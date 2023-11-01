محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لعرض فرص تجارية واستثمارية في دول إفريقية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، لمناقشة وعرض فرص تجارية واستثمارية فى عدد من الدول الافريقية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الافريقي والتى تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري والذى ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الافريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الإفريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى.

استعراض أبرز الفرص الاستثمارية بمحافظة أسيوط

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والاستماع إلى طلبات ومقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية لتسهيل الإجراءات وحل أية مشكلات قد تطرأ.

وأكد محافظ أسيوط أهمية المشاركة في معرض التجارة البينية الإفريقي لتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تم طرحها من خلال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ويمكن التعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية من خلال الروابط الآتية:

(https://www.intrafricantradefair.com/en - https://drive.google.com/drive/folders/12P8s9XTMudbB1ICKGYr6JT06Js9bfDq1 -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/151wZSZ9qswwT7-

eumMqAz_znDbcfRS0V/edit#gid=325746881 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yKaiUYYansA7vtk9i9k-oQwyYCiirCKQ6D3oQc-DIxs/edit#gid=292917450).

وناشد المحافظ كافة الجهات المشاركة والمستثمرين الجادين بالمشاركة في المعرض الدولي للتجارة البينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم الاعلان عنها، لافتًا إلى إنه جاري إنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر بالبداري على مساحة 40 فدان لخدمة المنطقة بالكامل وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، لتعظيم الاستفادة من الزراعات التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للاستثمار بالمحافظة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة ويساعد في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة، لافتًا إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

اجتماع محافظ اسيوط

اجتماع محافظ اسيوط

اجتماع محافظ اسيوط

اجتماع محافظ اسيوط

اجتماع محافظ اسيوط

اجتماع محافظ اسيوط

اجتماع محافظ اسيوط