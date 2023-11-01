الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يدعم المدرسة الثانوية الصناعية بنات بـ4 ماكينات خياطة للتدريب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن دعمه مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط بعدد 4 ماكينات خياطة لاستخدامها في التدريب العملي للطالبات ودعم إمكانات المدرسة، موجهًا الشكر لشركة مياه الشرب بأسيوط لمشاركتها المجتمعية ودعمها المدرسة بماكينة خياطة حديثة لمساعدة الطالبات في التدريبات العملية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال زيارته مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بنزلة عبداللاه بحي شرق، التي التقى فيها المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والدكتور مصطفى محمود، مدير إقليم وسط الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، والمهندسة أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والدكتور محمد المصطفى حميدة، مدير فرع إسعاف أسيوط، وعبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ورؤساء القطاعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاهزية قطاعات الشركة لمواجهة أي أزمات أو كوارث

كما وجه محافظ أسيوط، الشكر للمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان ولقيادات الشركة بالمحافظة لمشاركتهم المجتمعية في دعم جهود التنمية والمساهمات المتكررة في دعم أنشطة المدارس المختلفة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بجاهزية كل قطاعات الشركة لمواجهة أي أزمات أو كوارث، خاصة في موسم الشتاء، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين، مناشدًا كافة المؤسسات والجهات بالمشاركة المجتمعية في دعم مشروعات التنمية والمبادرات المجتمعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا استكمالًا لدور الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

ماكينات خياطة للتدريب
ماكينات خياطة للتدريب
ماكينات خياطة للتدريب
ماكينات خياطة للتدريب
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط بعدد 4 ماكينات خياطة التدريب العملي للطالبات شركة مياه الشرب بأسيوط

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