السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواطنة لـ"الدستور": مبادرة حياة كريمة قدمت الدعم للغارمات

حياة كريمة
حياة كريمة

كثفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها خلال الفترة الماضية على مساعدة الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا، وذلك من خلال تخفيف العبء عن كاهل الأهالي والأسر المستحقة للدعم.

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تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على حل المشاكل العامة والخاصة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا، ولذلك كثفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها من أجل فك كرب الغارمين والغارمات من الأهالي في ريف وصعيد مصر.

حاربت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوقت لفك كرب الغارمين والغارمات، وحمايتهم من تحمل الأعباء، إذ التقت" الدستور" أحد الغارمين الذين فكت المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

حياة كريمة تفك كرب الغارمات 

قالت أسماء محمد، مواطنة من سكان محافظة الغربية لـ" الدستور"، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملت بشكل كبير جدا، خلال الفترة الماضية على تكثيف جهودها بشأن فك كرب الغارمات والغارمين.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فكت كربها، إذ كان عليها اقساط عديدة بسبب شرائها لشوار ابنتها بالقسط، معقبه:" مضيت إيصالات أمانة، وصاحب المحل كان هيحبسني".

وأضافت أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي التي فكت كربي وهونت علي وساعدتني في حل هذه الازمة، وسددت عني ديني عني وساعدتني في عيش حياة آمنة ومستقرة.

يأتي ذلك في ظل جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ريف وصعيد مصر، وتحديدًا في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا، من أجل مد العوم ومساعدة الأهالي في تخفيف أعباء الحياة عنهم وتأهيل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا لتكون ذات بنية تحتية متكاملة وجديدة، وتكون شاكلة لكافة الخدمات.

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على خلق مستقبل جديد، يساعد أهالي القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا على خلق مستقبل جديد يليق بالأطفال والنشء ويساعدهم في الإبداع.

حياة كريمه الغارمين الغارمات فك كرب القرى الفقيرة القرى النائية

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