%3 لكبار السن.. إعلان نتيجة قرعة الحج العلنية بالبحيرة

شهدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والسيد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إجراء نتيجة قرعة الحج العلنية لعام 2024 بمجمع دمنهور الثقافي .

وقدمت الدكتورة نهال بلبع التهنئة للحجاج الفائزين في القرعة، متمنية لهم حجًا مبرورا وذنبًا مغفورًا والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

إجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية



كما تقدم السكرتير العام بخالص الشكر والتقدير للواء مدير أمن البحيرة وقيادات المديرية، لجهودهم فى حسن التنظيم وإجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية وشفافية وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام.

اجراء قرعة الحج هذا العام لعدد 2203 مواطنًا



وأشار اللوء محمود عبد التواب هويدي مدير أمن البحيرة، إلى أن عدد المتقدمين لإجراء قرعة الحج هذا العام 2203 مواطنًا، فاز منهم 577 شخص منهم 3% لكبار السن، إضافة إلى قائمة الاحتياطي بنسبة 50% من إجمالي الحصة المقررة لجميع المراكز بمحافظة البحيرة.

إعلان نتيجة قرعة الحج العلنية بالبحيرة

شهد إجراء القرعة العميد سامى الروينى رئيس فرع الأمن العام بالبحيرة، اللواء حسام أبو الشيخ مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، اللواء خالد حبيب - مفتش الدخلية، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرمانى، ومدير عام مديرية الأوقاف، الدكتورة فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالبحيرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.