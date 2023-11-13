الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جني القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبوحمص، بحضور السيد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص والمهندس موفق محمود سارى  وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وعدد من قيادات مديرية الزراعة.

زراعة قطن طويل التيلة في البحيرة 

أكدت الدكتورة نهال بلبع، أن البحيرة من المحافظات الزراعية الهامة، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، لافتة إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام 28 ألف فدان من محصول القطن، مشيرة إلى أنه تم بدء موسم جني القطن صنف جيزة 86، بقرية بركة غطاس حيث تم زراعة 8500 فدان إكثار بنطاق المركز والذي يمثل نصف إنتاج المحافظة من محصول القطن. 

 

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام ووجهت التحية لكل المزارعين والفلاحين الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

 

وأشار المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من اهتمام كبير بحقولهم، علاوة على جودة التربة وملائمتها لزراعة المحاصيل المتنوعة.

 

محافظة البحيرة زراعة القطن نهال بلبع البحيرة أبوحمص

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