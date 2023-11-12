الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على 34 طلب تخصيص لمستثمرين لإقامة مشروعات بالمنطقتين الصناعيتين بالبحيرة

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

أكدت الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، على أن الدولة المصرية لا تألوا جهدًا فى تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما قدمت تحية شكر وتقدير واجبة  الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية، على دعمه الكبير والمتواصل للمستثمر المصري ودعم التصنيع المحلي، مشيرةً إلي التزام المحافظة بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، التي تستهدف دعم الاستثمار والمستثمر الجاد وتقليل الفاتورة الاستيرادية وترشيد إنفاق العملة الصعبة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المناطق الصناعية بالبحيرة على أتم الاستعداد للمساهمة فى أى طلبات تُدعم اخواننا فى غزة.

 جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسكندرية ومسئولى شركات المرافق العامة وكافة الجهات المعنية.  

الموافقة على 7 طلبات

وتم خلال الإجتماع الموافقة على عدد 7 طلبات مقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لحصولهم على "مهل - تنازلات - إضافة نشاط جديد" لاستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم. 

كما قامت اللجنة بالموافقة على "34" طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسى تضمنت مشروعات ( كيماوية، غذائية، هندسية، خدمية، دوائية)

وكذا تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون "339" مشروع  منهم 101 مشروع منتج و117 تحت الانشاء، وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بحوش عيسى فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لها لإقامة استثمارات عليها "89" مشروعا منهم 30 مشروعا منتج و32 تحت الإنشاء.

نهال بلبع الإستثمار بالبحيرة محافظة البحيرة المنطقة الصناعية حوش عيسى

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