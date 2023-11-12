الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال حملات تموينية.. ضبط 12 طن مواد خام أعلاف مجهولة المصدر بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف  محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية،  سمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 12 طن مواد خام أعلاف مجهولة المصدر و50 باكو سجائر مجهول المصدر و75عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 10 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، بمدينة النوبارية

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة 

وبمركز دمنهور تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم تحرير 13 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ولعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وبحملة مماثلة بمركز كوم حمادة تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين.

 

وتمكنت إدارة تموين كفرالدوار من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز تصرف فى 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية محافظة البحيرة الدلنجات نهال بلبع التموين

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