بالأسماء.. 10 مصابين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

أُصيب 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، اليوم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل مُحمّلة بعمالة زراعة بطريق الشيخ زايد بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل مُحمّلة بالعمالة الزراعية بطريق ترعة الشيخ زايد بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: (م.ش.) 42 سنة - مقيم بناحية مركز أبو المطامير، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و(ر.م ذ) 53 سنة - مقيم بناحية مركز أبو المطامير، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، (ع.ح) 24 سنة مقيم بناحية مركز أبو المطامير، ع.ص، 45 سنة مقيم بناحية مركز ابو المطامير، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ا.م ذكر، 25 سنة مقيم بناحية مركز ابو المطامير، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ح.م، 28 سنة مقيم بناحية ابو المطامير مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ا.ر، 45 سنةمقيم بناحية ابو المطامير بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، م.ا 29 سنه كدمات وسحجات متفرقه، ا.ص، 20سنه ابو المطامير، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، خ.س، 25سنه كدمات وسحجات* متفرقه بالجسم وجارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.