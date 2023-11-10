فحص 1054 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية "مرتانا" فى البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيره تحت إشراف الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية مرتانا بكفر الدوار وتم الكشف خلالها على ١٠٥٤ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وأكد الدكتور هانى جميعة أن أعمال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة ٢٤٧- عيادة الأطفال ٢٤٠ - الجراحة ١٤٨ - النساء ٨١ - تنظيم الأسرة ٣١- العظام ١٧٤ - الأنف والأذن ١٣٣".

كما أنه تم الدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، مع القيام بإحالة المريض الذى يحتاج إلى فحص طبي الى المستشفيات المركزية التابعة لوزارة الصحة.

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والأسر داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.