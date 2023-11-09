نائب محافظ البحيرة تشهد ختام برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

شهدت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ختام فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بحضور كامل غطاس، السكرتير المساعد للمحافظة، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب في محافظة البحيرة على مدار 3 أسابيع لتدريب 125 سيدة على المهام القيادية.

وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الشكر لزملائها بالأكاديمية الوطنية للتدريب وفريق العمل الخاص بالبحيرة الذين شاركوا في تنظيم البرنامج، كما قدمت الشكر للسيدات المشاركات في برنامج "المرأة تقود بالبحيرة" على التزامهنّ بالحضور في التدريب رغم التكليفات والمسئوليات.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بالجهود التي تقوم بها د.رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لوضع الأكاديمية في المكانة التي تستحقها من أجل رفع شأن مصر أولا والجهاز الإداري للدولة، وكذا حزمة البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية من المهارات الإدارية والشخصية؛ لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكدت نهال بلبع على دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولي المرأة رعاية خاصة، حيث تمت إتاحة الفرصة أمامها لتولى الوظائف القيادية، بالإضافة إلي توفير البيئة والمناخ الملائم لها فى شتي المجالات؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

في كلمته، أعرب كامل غطاس عن سعادته كأحد أبناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وباستضافة الأكاديمية على أرض البحيرة، مؤكدا حرص الدولة على دعم المرأة وتمكينها حيث توفر الأكاديمية كافة الإمكانيات لتأهيلها للقيادة بمعطيات علمية وخبرات يتم اكتسابها من خلال التدريب ومنحها فرصا حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل ما تم التدريب عليه والمهارات المكتسبة، وفي الختام قامت الدكتورة نائب محافظ البحيرة بتوزيع شهادات اجتياز التدريب لعدد 125 متدربة.