إزالة 96 حالة تعدٍ وبناء مخالف بنطاق 11 مركزًا في البحيرة

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كل المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيدٍ من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.

إزالة 96 حالة تعدٍ

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 96 حالة تعدٍ بمساحة 20211 م2 بنطاق 11 مركز عبارة عن إزالة: 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 6743 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقري المسين وطيبة والوفائية وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات، و19 حالة تعدٍ بمساحة 3750 م2 بقرى دسونس أم دينار والأبعادية وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والاسمنت وبالطوب الأحمر وسملات وأعمدة وقواعد خرسانية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كما تم إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2628 م2 بقرية نظارة بويط بالرحمانية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر وقواعد وسملات خرسانية، و11 حالة تعدٍ بمساحة 2280 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات خرسانية بقريتى سيدى غازى وكوم البركة بكفر الدوار، وحالة تعدٍ في المهد بمساحة 2000 م2 بحوش عيسى، و7 حالات تعدٍ بمساحة 1034 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة وسملات خرسانية بنطاق قرية ديروط بالمحمودية، و6 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية بمساحة 665 م2 عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية مجلس قرية لقانه بشبراخيت، و5 حالات تعدٍ علي بمساحة 450 م2 برشيد،و 3 حالات تعدٍ علي أملاك الدولة بمساحة 340 م2 بقرية الامام مالك بوادي النطرون عبارة عن مباني بالطوب البلوك بدون سقف، وحالة تعدٍ بمساحة 200 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، وحالة تعدٍ بمساحة 121 م2 عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص بوحدة عمر مكرم بمركز بدر.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكل الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.