الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 طن جبن ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

مخصبات زراعية
مخصبات زراعية

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية،و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركزى دمنهور وشبراخيت عن ضبط كمية من العسل مجهول المصدر كما تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدي و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل. 

حملة تموينية مكبرة بمركز إدكو

وبحملة مماثلة بمركز إدكو تم ضبط 3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و5 كجم كبد وقوانص غير صالحه للإستهلاك الآدمي وكمية من اللحوم والبانيه غير صالحه للإستهلاك الآدمي،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى كفرالدوار والرحمانية ضبط 300 عبوة مبيدات زراعيه منتهية الصلاحيه و100صفيحة جبنة باجمالى 2 طن مجهول المصدر و50 لفة خراطيم كهرباء مجهولة المصدر، بالإضافة الى ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفا، مخبزين تصرفا فى 10شكائر دقيق بلدى مدعم.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ومحضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وفى مركزى إيتاى البارود وبدر تم ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة و20 شيكارة مخصبات زراعية، بإجمالي طن مجهول المصدر و24 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وكذا 10شكائر علف مجهول المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية محافظة البحيرة تموين البحيرة نهال بلبع ضبط عسل مجهول

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