الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 91 حالة تعدي على مساحة 21362 متر مربع بنطاق 11 مركزًا بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.  

حملة إزالة مكبرة بالبحيرة 

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات بالاشتراك مع مديرية امن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مدير الأمن  وأسفرت عن إزالة 91 حالة تعدي بمساحة 21362 م2 بنطاق 11 مركز عبارة عن إزالة:  12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 6000 م2 بنطاق قري الابعادية وشرنوب وزواية غزال بدمنهور عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد  وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والاسمنت وشدات خشبية،ة 18 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 4865 م2  بقريتي المسين وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني وأسوار طولية وعرضية وأسقف وأعمدة خرسانية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

كما تم إزالة 11 حالة تعدى بمساحة 3503 م2 بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات وأعمدة خرسانية، و13 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 1648 م2 عبارة عن مبانى قواعد وسملات خرسانية واعمدة خرسانية بالرحمانية، 12 حالة تعدي بمساحة 1186م2 بقريتي كوم البركة وسيدى غازى بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وأعمده خرسانية، وحالتي تعدي بمساحة 1000 م2 عبارة عن جمالون من الحديد والصاج وأسوار ومباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بنطاق قرية أحمد عرابي بمركز بدر، و7 حالات تعدي بمساحة 960 م2 بنطاق قريتي  الناصر وأدم بأبو المطامير عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومباني بالطوب الأحمر، و4 حالات تعدي بمساحة 700 م2 بقريتي محلة الأمير وادفينا برشيد، و6 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 565 متر2 بنطاق قريتي أورين واسمانيا بشبراخيت عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية، وحالتي تعدي بمساحة 490 م2 عبارة عن مباني من الحجارة البيضاء وسملات بمركز إدكو، 4 حالات تعدي على املاك الدولة بمساحة 445 م2 بوادي النطرون عبارة عن أسوار بالطوب البلوك ومباني بدون سقف.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة المباني محافظة البحيرة مدير أمن البحيرة نهال بلبع الدلنجات

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