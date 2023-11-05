إزالة 35 حالة تعدٍ على مساحة 8 آلاف متر في البحيرة

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم؛ لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزيِّ دمنهور وكفر الدوار بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، عن إزالة 35 حالة تعدٍ على مساحة 8434 متر مربع من بينها 23 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية بمساحة 7000 متر مربع بقرى: (الأبعادية، سنهور، زاوية غزال، نديبة، شرنوب، دسونس، أم دينار) بدمنهور، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، وسملات خرسانية، وأسوار وشدات خشبية.

كما تم إزالة 12 حالة تعدٍ بمساحة 1434 متر مربع بقرية كوم البركة بكفر الدوار، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات وأعمدة خرسانية وسقف خرساني.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية من قِبَل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالتعاون مع قسم حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة من أجل رصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في جميع أنحاء المحافظة.