السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعة وأملاك الدولة بمركز الدلنجات

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

قاد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات وبحضور كامل غطاس  السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة بالتنسيق مع العميد مصطفى السعدني مأمور المركز، ومحمد الكيلاني احمد جبيل  نواب رئيس المركز والمهندس حاتم الشيخ مدير الادارة الزراعية  بتنفيذ إزالة عدد ٢٨ حالة تعد على الأرض الزراعية بدائرة مركز وقرية الوفائية وقرية طيبه وقرية كوم زمران على مساحة ١٠٠٨٧ متر.

إزالة المباني إزالات المخالفات التعدى على الأراضى الزراعية محافظة البحيرة الدلنجات نهالل بلبع

مواد متعلقة

أهالي محافظة البحيرة: "معا ضد الغلاء" وفرت المواد الأساسية بأسعار مخفضة

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 5.7 مليون جنيه فى 4 مراكز بالبحيرة

لأول مرة بالبحيرة.. تركيب منظم ضربات قلب دائم بالمعهد الطبي القومي بدمنهور

"تعليم البحيرة" ينظم ندوة "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعملية التعليمية"

البحيرة تواصل تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور

وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعديين على الأراضي الزراعية بالبحيرة

رئيس مركز إيتاى البارود يتفقد معرض "مبادرة معًا لمكافحة الغلاء"

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

بعد الهزيمة من زد.. خناقة شوارع فى نادى الزمالك (فيديو)

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية