إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعة وأملاك الدولة بمركز الدلنجات

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

قاد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات وبحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة بالتنسيق مع العميد مصطفى السعدني مأمور المركز، ومحمد الكيلاني احمد جبيل نواب رئيس المركز والمهندس حاتم الشيخ مدير الادارة الزراعية بتنفيذ إزالة عدد ٢٨ حالة تعد على الأرض الزراعية بدائرة مركز وقرية الوفائية وقرية طيبه وقرية كوم زمران على مساحة ١٠٠٨٧ متر.