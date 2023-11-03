الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.  

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة 

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد بمساحة 11188 م2 بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة: 3 حالات تعد بمساحة 4،600 م2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الجيرى وشدات خشبية بمركز بدر، 4 حالات تعد بمساحة 4250 م2 عبارة عن مبان عشوائية بالطوب الأبيض وهنجر معدني وقواعد خرسانية بقرى الكردود وأبوالشقاف والكوم الأخضر وعزب حوش عيسى، و8 حالات تعد بمساحة 1688 م2 عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر وسملات وأعمدة خرسانية بالمحمودية، و4 حالات تعد بمساحة 550 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية وفك شدة خشبية بالدلنجات، وحالة تعد بمساحة 100م بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن شدة خشبية.

المتابعة الميدانية على مدار اليوم
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة  الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

إزالة مباني مخالفة ازالة التعديات بالبحيره محافظة البحيرة نهال بلبع

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