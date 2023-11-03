افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 5.7 مليون جنيه فى 4 مراكز بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، 5 مساجد جديدة بمراكز "المحمودية- إيتاي البارود- أبوحمص- كفر الدوار" بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و725 ألفًا، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح مساجد جديدة بمراكز البحيرة

وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد عبادالرحمن- قرية اللوية- المحمودية على مساحة 399م بتكلفة إجمالية 125 ألف جنيه، مسجد عادل صالح- قرية قميحة- إيتاي البارود على مساحة 150م بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه، مسجد الاخلاص - قرية ظاظا - كوم القناطر - أبوحمص على مساحة 180 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، مسجد أبوشكل - قرية ظاظا - كوم القناطر- أبوحمص على مساحة 250م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد طلمبات تروجي - سيدي غالي بكفر الدوار على مساحة 261 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.